Galicia no registra nuevas evacuaciones ni confinamientos por incendios forestales

Vista tras el incendio en San Vicente de Leira, a 19 de agosto de 2025, en Villamartín de Valdeorras, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia no ha registrado nuevas evacuaciones ni confinamientos por incendios forestales durante las últimas horas.

Así lo ha confirmado el 112, que con todo destaca que la vigilancia continúa en los núcleos próximos a los incendios.

Además, todas las carreteras principales permanecen abiertas a la circulación.

Donde no se ha retomado todavía la normalidad es en el transporte ferroviario, que continúa interrumpido entre Galicia y Madrid y así continuará, como mínimo, hasta mediodía.