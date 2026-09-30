Galicia y Portugal avanzan en la cooperación transfronteriza contra los incendios con el proyecto Interlumes

Visita a la base aérea de Verín-Oímbra, en el proyecto Interlume - XUNTA

OURENSE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta y el norte de Portugal avanzan en la cooperación transfronteriza contra los incendios con el proyecto Interlumes --dentro del programa Interreg--, en una jornada en la que las unidades de coordinación han visitado la base aérea de Verín-Oímbra (Ourense).

El director xeral de Defensa do Monte de la Consellería de Medio Rural, Manuel Francisco, ha recibido a las autoridades del programa de cooperación Interreg V-A España-Portugal (POCTEP).

Interlumes tiene como finalidad reforzar la cooperación entre Galicia y el norte de Portugal en la prevención y lucha contra los incendios forestales, de forma que favorecer la coordinación de los medios y recursos de ambos territorios. Busca mejorar la capacidad de respuesta ante los fuegos que afectan a las zonas fronterizas.

Tal y como resalta el director xeral, la iniciativa apuesta por "compartir conocimientos, experiencias y capacidades operativas, así como por desarrollar infraestructuras y actuaciones conjuntas que permitan hacer más eficaz la respuesta frente a los incendios forestales a ambos lados de la frontera".

De este proyecto europeo nació la base aérea de Verín-Oímbra, la primera fronteriza entre España y Portugal, cuya puesta en marcha supuso una inversión de 5,5 millones de euros.

La base cuenta con cuatro depósitos de agua e instalaciones de carga de combustible, así como una torre de control y un edificio de descanso para brigadas y pilotos de helicópteros y aviones. Además de eso, el aeródromo dispone de una plataforma de estacionamiento para seis aeronaves de carga en tierra y un helipuerto con capacidad para cuatro helicópteros, así como una pista de aterrizaje de 1.200 metros.