Galicia recibe 2 millones del Gobierno de fondos agrarios por encarecimiento de fertilizantes y sanidad animal

MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, tras el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, ha anunciado este miércoles el reparto de 69,2 millones de euros de fondos agrarios para las comunidades autónomas, de los cuales casi 50,2 millones están destinados a reforzar las ayudas por el encarecimiento de los fertilizantes y la energía. Del total, unos 2 millones van para Galicia en total por ambas cuestiones.

Por un lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha distribuido a las comunidades autónomas los 50.174.300 euros de la reserva agrícola de la Unión Europea asignados a España para apoyar a los agricultores y ganaderos más afectados por el incremento de los costes de producción como consecuencia de la crisis en Oriente Próximo.

Así, las regiones podrán destinar estos fondos a complementar las medidas ya aprobadas por el Ejecutivo con "mayor flexibilidad" y atender otras necesidades específicas del sector agrario en sus territorios, informa en un comunicado el Departamento liderado por Luis Planas.

La ayuda europea concede esta financiación de emergencia a los agricultores cuya viabilidad económica se ha visto afectada por la crisis y los recursos deberán destinarse a medidas que compensen los incrementos de los costes de los fertilizantes, de la energía o de ambos, teniendo en cuenta las pérdidas económicas sufridas.

La normativa no impone un modelo único de ayuda y cada comunidad autónoma podrá determinar los sectores, superficies y beneficiarios a los que dirige su asignación, de forma que podrán reforzar el apoyo a explotaciones ya atendidas por la ayuda estatal o establecer actuaciones distintas allí donde identifiquen necesidades adicionales.

Además, las autonomías podrán aportar adicionalmente fondos propios por un importe de hasta el 200% de la asignación que les corresponde con cargo a la reserva agrícola.

El Ministerio señala que las ayudas de la reserva agrícola pueden cubrir hasta el 100% de los sobrecostes justificados de fertilizantes y energía, pero que deberán evitarse las distorsiones del mercado y las situaciones de sobrecompensación con otras ayudas nacionales o europeas recibidas para los mismos costes, y que todas las comunidades autónomas han expresado su interés en utilizar los fondos y su conformidad con las asignaciones comunicadas.

En el reparto de los más de 50 millones --en función de la superficie agraria útil correspondiente al 2024--, las regiones más beneficiadas son Castilla y León, con casi 10,4 millones de euros; Andalucía, con más de 9,9 millones, y Castilla-La Mancha, que supera los 8,98 millones.

Las ayudas con cargo a la reserva agrícola deberán pagarse como máximo el 28 de febrero de 2027, mientras que la financiación complementaria de las comunidades autónomas podrá abonarse hasta el 31 de mayo de 2027.

19,1 MILLONES PARA SANIDAD ANIMAL

Por otra parte, la Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución entre las comunidades autónomas de 19,1 millones de euros para financiar distintas actuaciones en materia de sanidad animal para el control y erradicación de enfermedades, tras su aprobación este martes en el Consejo de Ministros.

En este caso, los mayores importes son para Castilla y León, con 8,04 millones; Extremadura, con casi 3,19 millones, y Cataluña, con más de 2,01 millones.

Entre las medidas que se financian figura el apoyo al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina para compensar la falta de cofinanciación europea, así como las indemnizaciones tramitadas en 2026 en apoyo a la gestión de focos de la influenza aviar y de dermatosis nodular contagiosa (DNC), que incluye el vaciado sanitario de explotaciones y la aplicación de vacunas frente a la DNC, con una colaboración financiera del 50%.

También se apoya la adquisición de vacunas de lengua azul en territorios en los que se haya detectado circulación de nuevos serotipos durante el año 2024 (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia).

PRÓXIMO ACUERDO SOBRE LA PAC

De otro lado, el ministro Luis Planas ha informado en el Consejo Consultivo de Política Agraria y Pesquera Común, celebrado este miércoles, sobre la posibilidad de que la próxima semana el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea alcance un acuerdo político sobre la futura Política Agraria Común (PAC) 2028/2032.

En ese sentido, su Departamento recuerda que la última propuesta de la presidencia irlandesa recoge la aspiración de España de conseguir una dotación de fondos equivalente a la del actual periodo mediante la aplicación de dos mecanismos que podrían complementar la asignación inicial y cuya aplicación deberá decidirse a nivel europeo o nacional.

Finalmente, en materia de pesca, el Consejo de Ministros de la próxima semana analizará el informe sobre simplificación, aplicación y ejecución presentado por la Comisión Europea en el que, según el ministro, "no hay suficientes avances", recoge el Ministerio en un comunicado.

"La Comisión debe avanzar, a la mayor brevedad, en asuntos como la adopción de Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas plurianuales y en adelantar las decisiones sobre estas para que la flota no tenga que esperar a diciembre para conocer las posibilidades de pesca y que pueda tener más previsibilidad y estabilidad" y "debe abordar la modificación del plan plurianual del Mediterráneo", afirma.