Galicia reclama al Gobierno equidad entre CC.AA. en la definición de superficies con derecho a cobro de la PAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Medio Rural, José González, ha reclamado al Ministerio de Agricultura un trato equitativo respecto a otras autonomías en la definición de superficies con derecho a cobro de la Política Agrícola Común (PAC) en la revisión de estas políticas europeas.

La Xunta advierte de que las comunidades de Valencia, Murcia y Galicia son las que tienen un menor porcentaje con derecho a ayudas de la PAC en lo tocante a superficie agraria útil.

Al respecto, expone que las dos autonomías mediterráneas van a ver resuelto este déficit, que además no se justifica por razones técnicas, a través de la incorporación de frutales.

Sin embargo, José González censura que con esta medida no se soluciona la situación de Galicia, que tiene un número muy importante, por ejemplo, de pastos que tendrían derecho a cobro y que por razones que no se justifican técnicamente no lo están percibiendo.

Por lo tanto, el conselleiro exige que, de la misma manera que este déficit se va a corregir para Valencia y Murcia, se haga lo mismo con Galicia. "Y con más razón para nuestra comunidad, ya que se trata de superficies que, sin abrir a nuevos cultivos, ya ahora deberían tener derecho a percibir ayudas de la PAC", afirma. Si esto no se hace, avisa, "Galicia va a rechazar la apertura de nuevas superficies en cualquier otra comunidad".

En este sentido, José González argumenta también que los propios grupos de trabajo creados para evaluar la reforma de la PAC advirtieron que "en el periodo actual determinados sectores fueron parcialmente excluidos de los pagos en base a criterios que ya quedaron totalmente superados". "No existen razones objetivas que permitan mantener esa exclusión, por lo que proponen que todos los sectores tengan acceso a la ayuda básica a la renta", apunta.

Por su parte, Galicia contará con cerca de 340 millones para políticas de desarrollo rural para el periodo 2021-2022 y diferentes líneas como el control de plagas, según lo acordado en la conferencia sectorial de este jueves.