Galicia sube a novena región láctea europea con una "profunda" concentración: menos granjas pero más eficientes

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la lengua azul. A este re - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lácteo gallego ahonda en un "notable" proceso de concentración iniciado en los últimos años, el cual le ha permitido aumentar rentabilidades y ser ya la novena región europea de mayor producción, tras superar a la alemana Schleswig-Holstein. Todo ello en un contexto de precios "estables" al alza en 2025.

Así se desprende del 'Informe del sector lácteo 2025' que acaba de publicar la Fundación Juana de Vega, que recoge Europa Press, en la misma semana en la que se han conocido los últimos datos del Ministerio de Agricultura --de octubre de 2025-- en los que se constata que las granjas con entregas de leche en Galicia bajan por primera vez de las 5.000 desde que hay registros.

De tal forma, la Fundación Juana de Vega apunta a las "buenas perspectivas" para el sector gallego en un contexto de pérdida de explotaciones debido a la concentración de la producción. Señala que entre 2019 y 2023 el número de granjas gallegas con entregas superiores a las 1.000 toneladas anuales se duplicó, al pasar del 7% al 14% del total, lo que supone más de la mitad de la leche que se produce en la comunidad.

En el mismo periodo, "el 32% de las explotaciones más grandes (aquellas con entregas superiores a las 500 toneladas anuales) generan ya el 76% de la producción total", mientras solo suponían el 20% en 2019.

"La reducción del número de explotaciones no se traduce necesariamente en una pérdida de capacidad productiva, ya que va acompañada de un proceso de incremento del tamaño medio y de mejora de la eficiencia", reflexiona esta entidad.

Con base en múltiples fuentes estadísticas oficiales disponibles, tanto autonómicas como estatales y europeas, la Fundación Juana de Vega concluye que lácteo gallego "combina dimensión, base territorial y estabilidad productiva", por lo que se "sitúa como una referencia en el ámbito de la producción, tanto en el contexto estatal como el europeo".

ALZA DE UN 20% DE LA PRODUCCIÓN EN UNA DÉCADA

Las estimaciones de la fundación sitúan el peso de la cadena gallega de producción en el 1,60% del Producto Interior Bruto Gallego (PIB) --el 1,30% correspondiente con la actividad agraria y el 0,30% con la industria transformadora--.

Si bien el cierre de granjas lácteas es continuo, el sector abarca unas 200.000 hectáreas de superficie agraria útil, cuestión que destaca para la prevención de incendios forestales.

Y es que la producción gallega alcanzó alrededor de 3,1 millones de toneladas en 2024, es decir, un incremento del 20,9% respecto a 2013, equivalente a casi 600.000 toneladas adicionales. En concreto, desde el final de las cuotas lácteas, en 2015, se elevó un 20% (520.000 hectáreas), más del doble que el 9% de avance a nivel estatal.

La principal comunidad lechera cuenta con el 42% de la producción de España, con más de 3 millones de toneladas en 2024. Este volumen supera ampliamente a las cuatro autonomías siguientes de forma conjunta (Castilla y León, Cataluña, Andalucía y Asturias).

"En otras palabras, desde el fin de las cuotas lácteas, nueve de cada diez litros adicionales producidos en el Estado tienen su origen en las ganaderías gallegas, lo que confirma el papel determinante de la comunidad como motor de la producción nacional", señala este estudio. Indica causas como una estructura profesionalizada y mejor adaptación de cambios de mercado.

De hecho, apunta a que en lo que va de 2025 Galicia se convierte en la única de las grandes comunidades productoras con ligero ascenso productivo.

"Galicia se consolida cómo una de las regiones lecheras más eficientes y competitivas de Europa", resume el informe.

SOMBRAS DEL SECTOR

No obstante, este estudio también identifica los problemas del sector, entre lo que apunta a la "dificultad creciente" para disponer de mano de obra cualificada y los problemas para acceder a base territorial adicional con la que ampliar las granjas existentes.

Otro punto sobre el que llama la atención es acerca del "cierre progresivo de explotaciones bien dimensionadas sin relevo generacional", lo que "provoca la pérdida de una parte de la producción que no es compensada por el aumento del resto de las ganaderías activas".

"Estos factores marcan una nueva etapa en la estructura productiva gallega, caracterizada por una mayor concentración de la producción en las explotaciones que permanecen activas, pero también por una menor capacidad global de expansión, a pesar del buen comportamiento de los indicadores económicos sectoriales", expone.

PRECIOS ESTABLES

Tras un "excepcional" repunte de precios de 2022, por una combinación de aumento de costes por la guerra de Ucrania y una producción en máximo históricos, desde entonces el mercado "entró en una fase de ajuste moderado y posterior estabilidad" que prosigue en 2025.

Durante el año 2024, el precio medio pagado en Galicia se redujo un 11% (un 10% en España), al tiempo que los precios en lineales continuaron prácticamente sin cambios. Pero en lo que va de 2025 los precios muestran "una ligera recuperación".

Los datos de Agricultura de octubre de 2025 arrojan el precio de la leche que se paga a productores en Galicia sigue al alza y alcanza los 52,4 céntimos por litro. No obstante, permanece por debajo de la media española (53,5 céntimos).

MEJORA DEL MARGEN DE VENTAS

La Fundación Juana de Vega analiza a nueve de las principales empresas del sector, las cuales tuvieron una facturación conjunta de 2.760 millones en 2024, co una ebitda de 134 millones y un beneficio neto agregado de 77 millones.

El margen sobre ventas "experimentó una mejora muy significativa", pues pasó de un 2,1% en 2023 a un 3,5% en 2024.

Observa "buenas perspectivas" en 2025 en un escenario de costes moderadamente al alza --en energía y mano de obra--, pero compensados por la "fortaleza" de precios, lo que arroja un equilibrio económico.

Y todo pese a que el consumo doméstico de leche líquida en España no deja de desplomarse. Suponían 95 litros por persona al año en 2000, un cifra que se redujo un 35% en 2024, con solo 61,5 litros.