Ganaderos exigen "soluciones" a la conselleira en una reunión en Ourense y aclarar "cuáles son sus competencias"

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja en Xinzo de Limia, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos y agricultores han trasladado que exigirán "soluciones" en la reunión con la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, este miércoles en Ourense y que las administraciones "aclaren cuáles son sus competencias", que consideran que "están saltado de un lado a otro".

Así lo ha trasladado Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz de los manifestantes que permanecen desde hace más de 15 días en la ciudad para exigir respuestas tras el acuerdo UE-Mercosur, los recortes de la PAC y otras cuestiones del sector, antes de entrar a la reunión prevista en la Delegación territorial de la Xunta con la titular de Medio Rural en Galicia.

Todo ello, tras las declaraciones de la conselleira en una entrevista en el programa 'Bos Días' de la TVG, recogida por Europa Press, en la que María José Gómez avanzaba la convocatoria del Consello Agrario para este viernes, con el objetivo de abordar las principales demandas de los manifestantes.

En esta línea, Gómez ha señalado que "el único que dio soluciones" ha sido el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, tras el encuentro mantenido entre administración provincial y tractoristas este lunes y ha lamentado que "en 17 días se haya tenido que llegar a rollos de paja y tojos", así como al corte durante dos días de la A-52 a su paso por Xinzo de Limia.

PAC Y OTROS ASUNTOS

Consultado por los medios acerca de las demandas que trasladarán a la conselleira, Miguel Gómez ha señalado que pedirán "aclaraciones" acerca de "cómo son las ayudas de la PAC". "No queremos dinero, queremos percibir lo que es real, lo nuestro es nuestro, no pedimos lo del resto", ha añadido.

Asimismo, el portavoz de los protestantes ha manifestado que solicitarán también que "se cumpla" la Ley de Cadena Alimentaria, porque "tablas y precios tiene que ir a los mínimos", y ha criticado una subida de costes de producción que supone "pagar por debajo" de estos.

Finalmente, el portavoz de los ganaderos ha incidido en la vacunación por Dermatosis Nodural como una de las demandas "más importantes" y ha apuntado al Gobierno gallego para que "dé explicaciones" sobre "por qué no se puede vacunar". "A ver cuánto echan el balón, tanto apoyo al rural y tanto lo defienden, pero hay que defenderlo de verdad", ha añadido.

"Mientras no haya soluciones, como si tenemos que estar aquí un año, tenemos 100 problemas sin soluciones, creo que no nos vamos a ir ninguno", ha subrayado.