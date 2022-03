Ganaderos gallegos lanzan "un grito desesperado" y piden "medidas urgentes" ante "peligro de desabastecimiento"

Organizaciones agrarias demandan "un plan de emergencia" para evitar cierres y se manifestarán en Madrid el 20 de marzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones agrarias gallegas han lanzado este viernes "un grito desesperado" ante el peligro de desabastecimiento que sufren muchas explotaciones y piden a las administraciones "medidas urgentes" para intentar paliar esta situación que, aseguran, abocará a muchos ganaderos y agricultores a echar el cierre de sus explotaciones.

Los profesionales del sector, representados por Unións Agrarias, la Asociación Galega de Cooperativas y la Asociación Agraria de Galicia, han asegurado que pasan "dificultades extremas" por el aumento de los costes de producción y también por la "problemática" de acceso a los bienes de producción.

El gerente de la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, Higinio Mougán, ha detallado que, por ejemplo, los piensos han subido desde enero de 2021 más de un tercio y el maíz se sitúa ahora "entre los 400 y 450 euros, cuando hace un año estaba a 190 euros".

Asimismo, se ha mostrado "muy preocupado" porque el suministro de materia prima puede acabar de animar a algunos agricultores y ganaderos a cerrar su actividad agrícola.

AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE LATINOAMÉRICA

En esta línea, los sindicatos han asegurado que la guerra de Ucrania ha puesto todo "patas arriba" y por eso "urgen" medidas de tipo extraordinario y que se actúe de inmediato porque insisten en que hay peligro de desabastecimiento en las explotaciones.

Por eso, han pedido a la Unión Europea que autorice facilitar la importación de Latinoamérica y de Estados Unidos que consideran les permitirá subsistir este "primer embate". Así, han asegurado que Europa tiene que repensar toda la estrategia alimentaria porque "vamos a pasar a otro orden de prioridades".

El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha incidido en que ya había circunstancias que hacían peligrar al sector, pero que se vieron sobredimensionadas en los últimos días.

De este modo, ha asegurado que se necesita "un plan de emergencia" porque se trata de garantizar que no se cierre ninguna explotación como consecuencia de una mala gestión de la Ley de Cadena Alimentaria. Por eso, ha criticado que el Gobierno "no cumple la ley", ya que se disparan los costes de producción y "no se tiene constancia" de que haya sanciones a los que "no pagan lo que cuesta producir".

MOVILIZACIÓN EN MADRID

El día 20 el sector agrario gallego acudirá a Madrid "con una voz única" para denunciar que el medio rural es "atacado y ninguneado" por parte de las administraciones. Así, han avanzado que desde Galicia saldrán numerosos autocares la noche del sábado desde comarcas como A Terra Chá, Bergantiños o del Deza.

El presidente de la Asociación Agraria de Galicia, Francisco Bello, ha advertido a los gobiernos que hay que "mantener la producción de alimentos" y ha insistido en la apertura de la importación de otros lugares porque si no "el ganado va a morir de hambre".

Por su parte, el secretario xeral de Unións Agrarias ha alertado de que la manifestación es un "grito de guerra" contra "determinadas actuaciones" que, ha asegurado, se hacen "de espalda a los agricultores" y de no tener en cuenta la situación actual y la necesidad de un plan de emergencia.