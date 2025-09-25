El Gobierno abre a consulta pública el real decreto de ayudas para agricultores afectados por incendios

Archivo - Ovejas supervivientes del fuego en A Caridade, a 15 de agosto de 2025, en A Caridade, Monterrei, Ourense, Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto este jueves la consulta pública del real decreto que regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos sobre la actividad agraria por los grandes incendios de este verano.

La consulta permanecerá abierta hasta el 3 de octubre, según ha informado el departamento que dirige Luis Planas.

En concreto, el real decreto contempla, en aquellas zonas gravemente afectadas que superen las 500 hectáreas quemadas, dos líneas de ayuda: compensación de rentas a explotaciones agrarias y ayuda complementaria al seguro agrario.

Las ayudas directas se concederán a todas las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad que tengan ingresos agrarios declarados y sean titulares de explotaciones registradas en las zonas afectadas, y su importe se calculará en función de los ingresos declarados, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros por beneficiario, excepto para quienes dispongan de seguros agrarios y hayan sufrido daños indemnizables, donde la ayuda mínima se eleva a 6.000 euros.

Por su parte, la ayuda complementaria al seguro incrementa la subvención de la prima hasta el 70% del coste, el máximo que permite la normativa europea, y podrá concederse a todos los titulares de pólizas de seguro agrario combinado en líneas agrícolas y ganaderas con cobertura frente a accidentes y enfermedades, así como en la línea de retirada y destrucción de animales muertos.

Las ayudas se tramitarán de oficio, a partir de los datos ya obrantes en la administración, sin necesidad de que los interesados presenten solicitud ni documentación adicional, aunque podrán renunciar si lo estiman oportuno.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se prevé que las ayudas, compatibles con las indemnizaciones del seguro agrario, las medidas de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España, se concedan y abonen antes del 31 de diciembre de 2025.

Los incendios de este verano han sido "los más graves desde que existen registros", según el Ministerio, con más de 370.000 hectáreas calcinadas, cerca de 30.000 de ellas de tierras de cultivo, y alrededor de 3.000 explotaciones ganaderas afectadas, de las cuales 2.000 tenían pastos, por lo que objetivo de estas ayudas es "contribuir a la viabilidad de las explotaciones agrarias y al mantenimiento de la actividad en el medio rural".