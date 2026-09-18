El Gobierno destaca inversiones que superan los 3 millones en la comarca de Valdeorras tras los incendios

OURENSE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de Ourense, Eladio Santos, ha destacado este viernes que el Gobierno de España continúa respondiendo con ayuda, acción, trabajo, cooperación e inversión ante las emergencias, con inversiones que superan los 3 millones de euros en la comarca de Valdeorras tras los incendios del pasado año.

Así lo ha trasladado en su visita a las actuaciones de recuperación ambiental y reforestación financiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en Vilamartín de Valdeorras, donde ha estado acompañado por la alcaldesa, Sherezade Núñez.

En concreto, Santos ha visitado actuaciones incluidas en la regeneración de los terrenos afectados por el fuego en Larouco, que se desarrollan en los Ayuntamientos de A Rúa, Vilamartín, Rubiá, Petín y O Barco de Valdeorras a través de proyectos (Larouco I, II e III).

La actuación en Vilamartín supone 453.000 euros de los 1,5 millones de euros del total destinado a la recuperación de este fuego. El subdelegado ha recordado que "esta es una de las 12 actuaciones que lleva a cabo el Gobierno en zonas afectadas por el fuego en Ourense por valor de 9 millones de euros, con el objetivo de restaurar la superficie forestal, así como la restauración de pistas forestales para vertebrar el medio".

Junto a la de Larouco, el Gobierno actúa en las zonas afectadas por los fuegos de Carballeda, A Mezquita, Oímbra y Chandrexa de Queixa hasta sumar el total de 9 millones, de los que más de 3 se destinan a ayuntamientos de la comarca de Valdeorras.

En concreto, las actuaciones consisten en la eliminación de madera quemada para facilitar la posible regeneración natural y eliminar o disminuir focos de infección y plagas.

Por otra parte, también se restauran las pistas forestales, esenciales para vertebrar el medio rural, mejorando los accesos al monte para los trabajos de restauración y de prevención de futuros incendios.

"La apuesta por la restauración es la mejor medida para la prevención de los fuegos", ha señalado.

ACTUACIONES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

Además, el subdelegado del Gobierno en Ourense también ha visitado las actuaciones de restauración hidrológica que ejecuta la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en las inmediaciones del ayuntamiento con el fin de conocer el estado de las mismas.

En concreto, en el río Farelos se están realizando, en una extensión de cuatro kilómetros, labores habituales de conservación, retirando tampones, árboles secas y caídas, rozas selectivas, etc.

Por su parte, en el río Leira se trabaja en la desembocadura para evitar la erosión como consecuencia de unos desprendimientos que desviaron el flujo del agua. El objetivo es retirar esos materiales para recuperar el canal.

Estas actuaciones suponen una inversión de más de 120.000 euros a cargo del organismo de cuenca.