El Gobierno destina 9,3 millones para restauración forestal a Galicia y otras 4 CCAA afectadas por incendios

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha tomado razón de diversas declaraciones de emergencia con las que se dio respuesta a los devastadores incendios forestales del pasado verano. A través de estos acuerdos se consideran como catástrofe natural varios de los incendios de agosto en las provincias de Ávila, León, Ourense, Palencia y Zamora.

Además, se ha aprobado una actuación especial de restauración forestal con carácter de emergencia en todas las zonas afectadas cuyo importe supera los 9,3 millones de euros. Así lo ha anunciado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este miércoles.

"Después de este durísimo 2025 debemos empezar a trabajar o seguir trabajando para que el 2026 no se repita esta situación. La prevención es fundamental y debemos comenzar ya, puesto que, como dicen los expertos, los incendios de verano se apagan en invierno. No podemos esperar al mes de junio para actuar", ha recalcado.

Al margen de ello, ha trasladado su "abrazo más sentido" a los que han perdido su hogar por las danas y borrascas que han azotado distintos puntos del país en los últimos días, así como a las familias de las víctimas.

"Estas inundaciones nos han dejado una lección bien dolorosa. El cambio climático no es una teoría, es una realidad que golpea a nuestros pueblos, a nuestras ciudades. No podemos mirar hacia otro lado", ha destacado.