El Gobierno extiende a diciembre la ayuda de 20 céntimos al gasóleo agrícola y pesquero por alza de precios

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha prorrogado hasta final de este año la ayuda de 20 céntimos al gasóleo agrícola y pesquero para así hacer frente a la escalada de precios en el sector primario por la guerra en Irán, unas medidas que tendrán un dotación de 209 millones de euros (159 millones de euros para el gasóleo agrícola y 50 millones de euros para el sector pesquero).

En concreto, para el ámbito agrario esta medida tiene un presupuesto de 52 millones de euros, que se suman a los 107 millones de euros aprobados con anterioridad para compensar el encarecimiento del gasóleo agrario.

Mientras que en el sector pesquero, se prorroga la ayuda compensatoria a las empresas armadoras para absorber el incremento de los costes de los carburantes, con el fin de asegurar la operatividad de los buques. El presupuesto estimado asciende a 15 millones de euros, que se añaden a los 35 millones de euros autorizados para compensar el sobrecoste del gasóleo pesquero.

En este contexto, el importe total de las ayudas específicas del Ejecutivo para los sectores agrario y pesquero incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio ascienden ya a 1.174 millones de euros.

AGRICULTURA TRABAJA EN COMPLETAR LAS AYUDAS PARA LOS FERTILIZANTES

En paralelo a la prórroga de estas medidas para los combustibles aprobada hoy por el Consejo de Ministros, el Departamento que lidera Luis Planas trabaja en completar el despliegue de la ayuda extraordinaria para la compra de fertilizantes, dotada con 665 millones de euros.

Tras la ejecución a principios de septiembre del primer pago por importe de 494,5 millones de euros a 249.376 agricultores, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) tiene previsto publicar la próxima semana la segunda resolución de beneficiarios de esta línea de ayudas.

NUEVAS PETICIONES A LA CNMC SOBRE LA CADENA ALIMENTARIA

Por otro lado, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado que, con este decreto se añaden dos peticiones adicionales a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Así se realizará un seguimiento de la evolución de los precios de los productos alimentarios mediante la elaboración y publicación de un estudio sobre el funcionamiento y el grado de competencia a lo largo de la cadena de valor de dichos productos y su incidencia sobre los precios.

Cuerpo ha señalado que el Ejecutivo está "siguiendo desde el principio de manera muy pormenorizada" la evolución de los precios de los alimentos de la cesta de la compra, porque a los agricultores "le está afectando el incremento de los costes energéticos".

"Vamos a pedir a la CNMC que haga un análisis específico de la situación de la cadena completa, en especial de aquellos alimentos que están contribuyendo en mayor medida al incremento de la cesta de la compra. Hay que seguir muy vigilantes en este aspecto", ha reiterado, ya que ha explicado que como se vio en la guerra de Ucrania el "pico de traslación de energía a alimentos se da en torno a los 12 meses".

MEDIDAS

El nuevo paquete de medidas incorpora la prórroga de las rebajas fiscales a la gasolina y al diésel hasta el 31 de diciembre, así como la limitación de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano, dado que la mayor parte del real decreto-ley vigente vence a finales de este mes de septiembre.

"Es un esfuerzo que en su totalidad estaría suponiendo más de 12.000 millones de euros a las arcas públicas, un plan de protección ambicioso para hogares y empresas, a la vez que seguimos con ese impulso para garantizar la soberanía energética y la electrificación de nuestra economía", ha defendido el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Durante estas últimas semanas, el Gobierno se ha reunido con los agentes sociales y los sectores afectados para abordar el impacto de una subida de precios que no cesa. Los datos publicados este mismo martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que la inflación general se ha situado en septiembre en el 4,9% interanual, el dato más elevado desde febrero de 2023, como consecuencia del encarecimiento de los carburantes.

ALIVIO A GASOLINA Y GASÓLEO

Por ello, el Ejecutivo plantea en este nuevo paquete de medidas un nuevo alivio --en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos-- de 20 céntimos en octubre a gasolina y gasóleo, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado.

"Si los precios suben por encima del 15%, volveríamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre", ha detallado el vicepresidente primero.

El responsable económico del Gobierno ha resaltado que los cambios impositivos a carburantes que se han aprobado hasta ahora se han ido trasladado sucesivamente al precio minorista, según ha constatado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, se mantiene también la salvaguarda para la rebaja del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad, que se reactivarían --como ya se fijaba en los anteriores decretos--, si el precio de la electricidad o del gas subiera por encima del 15%.

Respecto a los sectores con especial afectación, se prorrogan las ayudas para el campo y sector pesquero y también para el transporte profesional por carretera. Se abre también, como novedad, una nueva línea para el ferrocarril de mercancías con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel, algo solicitado por el propio sector.