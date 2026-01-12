El Gobierno gallego destina 19 millones a transformar y comercializar productos agrarios hasta 2028

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha anunciado la convocatoria 2026 de las ayudas en materia de transformación y comercialización de productos agrarios, dotadas con casi 19 millones de euros hasta 2028.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el Consello da Xunta ha dado luz verde a las ayudas, que se publicarán este viernes, 16 de enero, en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Estarán compuestas por dos líneas subvencionables, una dirigida a inversiones con objetivos ambientales y otra en la concesión de ayudas que aumenten el valor de las producciones agrarias.

De esta forma, podrán ser beneficiarios los empresarios individuales o sociedades que sean o vayan a ser titulares de instalaciones objeto de esta ayuda y se financiasen inversiones tanto para la construcción y reforma de inmuebles como para la compra de maquinaria y equipamientos nuevos o programas informáticos, entre otros.

El Ejecutivo Autonómico ha recordado que destinó desde el año 2016 algo más de 195 millones de euros a apoyar 614 proyectos que implicaban una inversión para la transformación y comercialización de productos agroalimentarios.

Así, por sectores, los que mayor peso tienen en estas ayudas son el lácteo y el cárnico, ya que ambos abarcan la mitad de los proyectos subvencionados.

AYUDAS A VITICULTORES

Entre otros asuntos, la Xunta ha avanzado que destinará más de tres millones de euros a ayudas para reestructurar y reconvertir la viña en Galicia. En total, son 132 personas viticultoras beneficiadas para actuar en 184,7 hectáreas.

Tal y como ha señalado el Gobierno gallego, la mayoría de los expedientes aprobados son de solicitantes de Ourense, con 81; y de Pontevedra, con 39; los restantes son de Lugo, con nueve; y de A Coruña, con tres.

El objetivo de las ayudas es "incrementar la competitividad de las explotaciones, adaptar el cultivo del viñedo al cambio climático y hacerlo de forma sostenible", al mismo tiempo que "se promueve el relevo generacional". Así, la resolución se publicará en el DOG este martes, 13 de enero.

SEGUROS AGRARIOS

También, el Ejecutivo autonómico ha trasladado que destinará este año 9,5 millones en ayudas para seguir impulsando la contratación de seguros agrarios, con el objetivo de "incrementar el nivel de aseguramiento en las explotaciones agrarias y ganaderas", y especialmente en las explotaciones vegetales.

La convocatoria de estas ayudas se publicará este jueves, 15 de enero, en el DOG. A través de ellas, se subvencionará la contratación de una o varias pólizas de seguros y se beneficiarán las personas empresarias individuales o sociedades titulares de explotaciones de Galicia.

Así, el porcentaje de subvención, en general, será un máximo de 75% del coste de la póliza, entre fondos autonómicos y estatales. Además, cabe añadir que las pólizas contratadas por entidades asociativas de agricultores y ganaderos tienen una subvención adicional del 4%.

Según la Xunta, solo en 2025, se contrataron cerca de 38.000 pólizas, que permitieron cubrir más de 31.800 hectáreas y 40,8 millones de animales para llegar a un capital asegurado superior a los 1.200 millones de euros.