Gobierno inicia el pago de más de 4,9 millones a agricultores y ganaderos afectados por incendios en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado a partir de este miércoles el pago de más de 4,9 millones de euros a agricultores y ganaderos de Galicia afectados por los grandes incendios acaecidos este verano.

A nivel nacional pagará más de 27,8 millones de euros en ayudas directas a 9.679 agricultores y ganaderos de toda España. Estas ayudas directas que comprenden dos líneas: la compensación por pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas y el apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas. Así, los beneficiarios recibirán a través de su teléfono móvil el aviso del ingreso de la ayuda en la cuenta de su entidad financiera.

Agricultura ha señalado que el objetivo de este apoyo es que puedan hacer frente a los gastos y pérdidas derivadas de los incendios, independientemente de las indemnizaciones de sus seguros.

De esta forma, el grueso de la ayuda, 21,5 millones de euros --más de cuatro millones para Galicia--, es para compensar la pérdida de renta ocasionada por los incendios y lo percibirán 3.446 titulares de explotaciones, mientras que los otros 6,3 millones de euros --más de 965.000 euros de esta ayuda son para Galicia-- corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario, hasta el 70% del coste de la póliza, y los percibirán 6.647 beneficiarios.

Por su parte, los jóvenes agricultores y ganaderos ubicados en las zonas afectadas, que hayan iniciado su actividad este 2025 y hayan presentado por primera vez la solicitud única de la Política Agraria Común (PAC) en esta campaña tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.