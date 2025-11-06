El Gobierno pide a la Xunta que "deje de culpar a los demás" del trabajo que "no hace" para evitar los arrastres

Archivo - Falso azafrán, también llamado "quitameriendas", en el monte de la serra de san Mamede, a 10 de septiembre de 2025, en Ourense, Galicia (España). En la provincia de Ourense se han calcinado más de 147.000 hectáreas en lo que va de 2025, convirti - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha pedido a la Xunta que "deje de culpar a los demás" del trabajo que "no hace" para evitar el arrastre a los ríos en las zonas afectadas por los incendios.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios después de que el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, pidiese este jueves una reunión "inmediata" con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para "coordinar actuaciones" y evitar "en la medida de lo posible" arrastres de ceniza y restos tras los incendios que afectaron especialmente a la provincia de Ourense.

El conselleiro aseguró que la Confederación Miño-Sil "es quien tiene el poder de dar las autorizaciones para hacer cualquier obra" y "es quien tiene la competencia". "El día 28 de agosto el presidente de la confederación le remitió una carta a la conselleira de Medio Ambiente y el 29 le contestó poniéndonos a su disposición, pero no tuvimos ningún tipo de noticia desde ese día", añadió.

Al respecto, Pedro Blanco ha subrayado que el Gobierno de España "actúa con responsabilidad y dentro de sus competencias" y ha dicho que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil interviene sobre los cauces, no sobre los montes, cuya limpieza y prevención son competencia exclusiva de la Xunta de Galicia.

Además, ha informado de que 12 brigadas de la Tragsa trabajan en Ourense para evitar arrastres y minimizar el impacto ambiental tras los incendios. "Estamos actuando donde debemos y como debemos, con rigor técnico y eficacia, con una inversión de 3 millones de euros", ha destacado.

El delegado ha asegurado que el Ministerio de Agricultura ya pagó 27,8 millones de euros en ayudas que benefician a agricultores y ganaderos afectados por los fuegos y le ha pedido a la Xunta que "haga lo mismo" y deje de "culpar a los demás del trabajo que no hace".