Una granja avícola prevé abrir en Agolada (Pontevedra) con más de 350.000 gallinas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una explotación avícola prevé abrir en el municipio de Agolada (Pontevedra) con más de 365.000 gallinas ponedoras, alojadas en cuatro naves.

La Xunta somete a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización ambiental integrada para esta granja, situada en Leira Nova, en Agolada. Está promovido por Proteínas y Cereales de Galicia SL.

Las instalaciones proyectadas incluyen un centro de clasificación y envasado de huevos, una nave de usos varios, una edificación fotovoltaica y un estercolero con fosa de lixiviados.

Según este proyecto, las aguas residuales procedentes tanto de la limpieza de las naves como de los aseos y vestuarios, junto con los lixiviados del estercolero, se canalizarán hacia depósitos estancos para su posterior gestión por parte de un gestor autorizado. Las aguas pluviales se verterán directamente al terreno.

En lo tocante al control del estiércol generado, será recogido por un gestor autorizado, según figura en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este lunes.

PLANTA DE RESIDUOS EN POLÍGONO DE O PEREIRO DE AGUIAR

En el DOG de este 28 de septiembre también se recoge un proyecto de planta de valoración de residuos no peligrosos (RCD) en el parque empresarial de O Pereiro de Aguiar (Ourense), consistente en la ampliación y adaptación de una nave industrial, donde en la actualidad se realiza almacenamiento de áridos y maquinaria para llevar a cabo la actividad de almacenamiento, separación y clasificación de residuos.

El proyecto se localiza en una parcela de 1.281 metros cuadrados, de los que 680 metros cuadrados están ocupados por la nave. Está impulsado por Excavacións P. Prol.