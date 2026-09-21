Herido leve el conductor de una motobomba al caer por un barranco en el incendio de Porto do Son

Incendio en Porto do Son - CONCELLO DE NOIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una motobomba de la brigada municipal de Noia ha resultado herido leve al sufrir una caída por un barranco durante los trabajos de extinción en el incendio de Porto do Son.

Según informa Medio Rural a Europa Press, el conductor de la motobomba "se salió de la pista y dio varias vueltas de campana", pero "salió por sus propios medios" y estaba "consciente". El fuego de Porto do Son, parroquia de Ribasieira, calcina más de 20 hectáreas.

Al respecto, el Ayuntamiento de Noia informa de que el trabajador se encontraba en la zona de Cabrais, en Porto do Son. "Un desprendimiento del terreno provocó que el vehículo cayera de manera aparatosa por un barranco", indica.

El motobombista fue atendido por los servicios de emergencias y trasladado por el 061 al Hospital do Barbanza. "Afortunadamente, se encuentra bien, con heridas leves, y permanece en observación", relata el Ayuntamiento de Noia.

Mientras, el resto de la Brigada Municipal de Noia continúa trabajando en el incendio de Cabrais.