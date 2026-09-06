Un incendio que calcina 7 hectáreas en Manzaneda (Ourense) sigue activo desde la tarde del sábado

Incendio forestal en Vilanova de Arousa (Pontevedra), a 5 de septiembre de 2026. - EUROPA PRESS
OURENSE, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un incendio forestal declarado en la tarde del sábado en Manzaneda (Ourense) permanece activo desde hace casi un día. Según la última estimación provisional de la Consellería do Medio Rural, ha calcinado en torno a siete hectáreas por el momento.
El fuego se inició a las 19.03 en la parroquia de Reigada. Hasta ahora, el departamento autonómico ha movilizado a 11 agentes, 12 brigadas, dos motobombas, dos palas, un técnico, cuatro helicópteros y ocho aviones.
Además, la BRIF de Laza, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), también está desplegada sobre el terreno para complementar el dispositivo de Medio Rural. Hasta allí ha enviado una brigada y dos aviones anfibio.
EXTINGUIDO UN INCENDIO EN VILANOVA (PONTEVEDRA)
Por otra parte, el mismo sábado se declaró un incendio en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa, que quedó extinguido varias horas después de iniciarse.
Finalmente, según las cifras de la Xunta, quemó una superficie de 1,32 hectáreas. En concreto, el fuego se originó a las 15.49 horas en la parroquia de Deiro y quedó apagado a las 20.50 horas.