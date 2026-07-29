Un incendio declarado en Ourol (Lugo) calcina 7 hectáreas en la parroquia de Merille

Bombero trabaja en las tareas de extinción del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

LUGO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en el municipio lucense de Ourol ha calcinado siete hectáreas desde su inicio al mediodía, según la estimación provisional de la Consellería do Medio Rural.

El fuego fue declarado a las 13.35 horas en la parroquia de Merille. Hasta allí se han desplazado dos técnicos, tres agentes, siete brigadas, seis motobombas, dos palas, tres helicópteros y dos aviones.

Según ha indicado a Europa Press el alcalde, José Luis Pajón, la superficie quemada hasta el momento es monte arbolado. En este sentido, considera que los efectivos de extinción "no tardarán en tener el incendio perimetrado". Además, en breves, se incorporarán bulldozer para realizar cortafuegos, ha añadido.