El incendio forestal de Ourol (Lugo) evoluciona favorablemente y los vecinos desalojados regresan a sus casas

LUGO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que permanece activo desde este martes en la localidad lucense de Ourol evoluciona favorablemente y los vecinos que tuvieron que ser desalojados ya han podido regresar a sus casas.

Según las últimas estimaciones facilitadas por la Consellería do Medio Rural, el fuego, que se originó en la parroquia de Merille, ha calcinado unas 20 hectáreas.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde del municipio, José Luis Pajón, ha confirmado que sobre las 23.00 horas los vecinos de cuatro núcleos que habían sido desalojados por precaución pudieron regresar a sus hogares.

Tal y como ha explicado el regidor, la decisión de desalojar estos núcleos se tomó "por precaución" al "no saber cómo iba a avanzar" el fuego, ya que los medios aéreos "no podía trabajar por el viento y había zonas complicadas".

"Pintaba bastante mal, pero, afortunadamente, cuando empezó a llover y el viento a bajar la intensidad la situación ha ido mejorando", ha destacado Pajón.

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