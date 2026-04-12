Un incendio forestal ya extinguido calcinó 9,7 hectáreas en Lobios (Ourense)

Archivo - Labores de extinción del incendio forestal que se originó la pasada madrugada en el entorno de la localidad de Ferreirós de Abaixo, en el municipio de Folgoso do Courel, a 12 de junio de 2021, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OURENSE, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal, extinguido esta mañana, ha calcinado una superficie de 9,7 hectáreas en el municipio ourensano de Lobios, en la parroquia de Grau.

El fuego fue declarado a las 19.54 horas del sábado y quedó apagado a las 11.00 de este domingo, según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural. En las tareas de extinción participaron seis agentes, nueve brigadas, seis motobombas, un helicóptero y seis aviones.

El departamento autonómico recuerda que el teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía en caso de detectar algún incendio forestal, como es el caso. Además, dispone de otro número anónimo y sin coste para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.