Un incendio en Visma, en A Coruña, moviliza a dos helicópteros y más medios de extinción

Archivo - Helicópteros bombarderos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parroquia de Visma, en A Coruña, ha registrado esta tarde un incendio forestal que ha movilizado hasta el lugar a medios de extinción, entre ellos dos helicópteros de la Consellería do Medio Rural.

El fuego permanece activo desde las 18.20 horas y, por el momento, el departamento autonómico aún no dispone de una estimación de la superficie afectada.

Además de los medios aéreos movilizados, Medio Rural ha enviado a dos agentes, dos brigadas y dos motobombas.