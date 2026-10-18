Un incendio ya estabilizado calcina 20 hectáreas en Camariñas (A Coruña)

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son, a 21 de septiembre de 2026, en Porto do Son, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press
A CORUÑA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
Camariñas (A Coruña) ha registrado un incendio forestal en las últimas horas que, tras originarse en la noche del sábado, la Consellería do Medio Rural lo ha dado por estabilizado a las 08.29 horas de este domingo. Ha quemado por el momento alrededor de 20 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales.
En concreto, el fuego se inició a las 22.19 horas en la parroquia de A Ponte do Porto. De forma acumulada, para su extinción se ha movilizado por ahora a 13 agentes, 13 brigadas, 12 motobombas y una pala.
Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Al mismo tiempo, también está disponible para su descarga 'ALume', la aplicación para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia.