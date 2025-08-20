Los incendios siguen complicando los suministros a Stellantis Vigo, que vuelve a suspender un turno este jueves

VIGO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios en la provincia de Ourense y los problemas en las comunicaciones por carreteras siguen complicando los suministros de la planta de Stellantis en Vigo, y la empresa ha comunicado a los trabajadores que se suspenderá el turno de tarde del sistema 2 este jueves.

Así, el sistema 2, que monta las furgonetas, estará parado este jueves por la tarde, y como ya sucedió este martes (con la producción suspendida también en el turno de tarde en ese mismo sistema), los talleres de Ferraje y Pintura adaptarán su actividad en ese turno para dar servicio a la fabricación de los kits SKD (sistema de envío de kits de piezas desmontadas parcialmente).

La previsión de la planta es recuperar la actividad normal en la fabricación de furgonetas en el turno de mañana del viernes.

Los problemas de aprovisionamiento se deben al incendio que afectó a la planta de Autoneum en A Rúa (Ourense) y a los problemas logísticos de transporte por las zonas afectadas por los fuegos.