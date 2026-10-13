Industria lácteas niegan un "pacto oculto" para menor precio en Galicia y recetan transformar quesos y yogures

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la lengua azul. A este re - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), Javier Roza, ha afirmado "no tener ningún conocimiento de que haya ningún pacto oculto" de las industrias para forzar precios a la baja en Galicia.

En su comparecencia en la comisión parlamentaria que analiza los precios del sector lácteo, el responsable de la Fenil ha achacado los menores precios que reciben los productores gallegos por su leche frente al resto de autonomías a una cuestión "multifactorial", si bien ha hecho hincapié en una menor transformación de la leche como factor fundamental.

Al respecto, indica la "diferencia de perfil industrial" en Galicia al destinar el 63% de la producción a leche líquida frente al 28% que existe en España. Subraya que en la comunidad solo el 4% va a producir yogur, lo que contrasta con el 32% de España.

"Nos estamos perdiendo la fiesta de categorías de valor añadido que están creciendo", ha avisado sobre lo que ocurre en Galicia. Si el precio de litro de leche en origen se sitúa a 0,448 euros en Galicia --según los últimos datos publicados de agosto--, ese precio se eleva a 1,55 en litro para queso y hasta en 2,70 euros en litro para yogur.

Por ello, emplaza a "valorizar más" la materia prima láctea gallega y atender a nuevas líneas y demandas de mercado. Y es que mientras el consumo de leche líquida cae un 6%, crece el consumo de quesos y yogures.

Advierte que un pacto de precios entre industrias "sería evidentemente ilegal", algo que "no se puede ni comentar" ni "hacer". "Que quede a todo mundo claro que esto no puede ser", ha asegurado.

Con todo, prevé que los niveles de precio "no van a volver a bajar". Admite que el diferencial de precios entre Galicia y España es "notorio", pero "se va reduciendo poco a poco".

LA INDUSTRIA LÁCTEA "NO ES TAN RENTABLE"

De tal forma, Roza ha hecho un análisis de la industria láctea, que "no es tan rentable como se pueda pensar" al estar por debajo de la media de la alimentación. Apunta a un margen del 13% en las bebidas frente al 7% del lácteo, que reduce a entre "el 3%-4%" en resultado neto. Incide en que tanto industria como producción primaria tiene "rentabilidades relativamente bajas".

En este sentido, recuerda la volatilidad de precios de la leche al ser un producto altamente perecedero en el que un aumento de oferta provoca una "fuerte caída de precio" por la incapacidad de ajuste, lo que "es malo para todos" y provoca "grandes pérdidas repentinas" que reducen inversiones de futuro.

Javier Roza cree necesario mejorar la "rigidez" de los contratos lácteos, pues provoca "gran enfado" el ajuste de precios que considera "inevitable", pero en el que hay que contener una caída "muy brusca". Pide un sistema "un poco más amable" que incluya "mecanismos para hacer ajustes" que eviten estos descensos acusados.

Paralelamente, se refiere al déficit de producción del 30% en España, ya que importa 400.000 toneladas lácteas, por lo que se debe apostar por el crecimiento de la producción. Valora que "Galicia se encuentra en una situación inmejorable para seguir liderando el sector lácteo español".

Sobre el cierre de granjas lácteas en Galicia, expone que se produce una caída de un tercio desde 2020, similar al dato de España. Agrega que esta pérdida también se vive en otros sectores como explotaciones ovinas y caprinas, al igual que en otros países como Francia. Aquí detecta un "problema de base" acerca de hacer más "atractivo" al sector y demanda un mayor apoyo al mundo rural.

El responsable de la Fenil cree que debe haber incentivos fiscales, una simplificación administrativa y una apuesta por la formación de cara al relevo generacional.

En lo tocante a precios más estables, apuesta por promover más contratación indexada a largo plazo, que siga criterios objetivos, y pone como ejemplo el índice de referencia A3.

POSTURA DE LOS GRUPOS

Durante el debate, el diputado de Democracia Ourensana Armando Ojea ha cuestionado si existen "pactos ocultos" entre las industrias para precios a la baja de la leche, cuestión negada por el representante de la Fenil.

A renglón seguido, Lara Mández (PSdeG) reprueba que Galicia sufre "sistemáticamente" por debajo de otras comunidades, con un recorte de 8 céntimos por litro en la última renovación de precios. Advierte de que desde agosto determinados indicadores apuntan a un alza de precios que no se traslada a las granjas en Galicia.

Asimismo, Ariadna Fernández (BNG) ha denunciado el diferencial de precios "perpetuo" que vive Galicia y que lleva al "estrangulamiento" de las granjas. Carga contra la relación "completamente desigual" en las negociaciones entre industria y productor, en donde el "ganadero no tiene absolutamente ninguna capacidad de fijación de precio de leche en su origen", a lo que se suma la "inadmisible amenaza de suspensión de recogida".

Mientras, Miguel Ángel Viso (PP) ha pedido buscar "dónde existe margen de mejora para aumentar la remuneración" de los productores sin trasladarlo al siguiente eslabón". También se pregunta "qué impide" transformar en Galicia y crear "más valor.

INLEIT ADMITE QUE IMPORTA LECHE PORTUGUESA, PERO UN VOLUME "MUY BAJO"

Esta sesión de la comisión en el Parlamento gallego ha incluido otras comparecencias, como la del director de fábrica de InLeit en Curtis (A Coruña), Juan José Cordonié, quien también ha asegurado que "no" existen pactos de precios entre industrias, sino que tan solo se producen "tendencias de mercado".

Cuestionado por la oposición por la denuncia de organizaciones agrarias por la importación de Inleit de cisternas de leche procedentes de Portugal, Cordonié ha admitido que "es cierto" que traen leche lusa, pero en un volumen "muy bajo" y "cada vez menor". Explica que se hizo "en un momento determinado" en el que no alcanzaba "la mínima masa critica" en el entorno y era "imposible" para el crecimiento de la fábrica. No obstante, garantiza que se prioriza al "máximo" la leche de proximidad, y por eso "se asentó" en Curtis.

Precisamente, resalta una inversión industrial de 190 millones de euros de Inleit en Curtis, con instalaciones altamente tecnológicas y "genera un movimiento económico a su alrededor". Añade que recibieron subvenciones en un grado "muchísimo más bajo" que el resto de compañías de Galicia.

Junto a esto, el director de fábrica de InLeit en Curtis considera que el sector debe apostar por un aumento de valor añadido y un crecimiento de producción de cara a futuro.