Ingenieros forestales no harán guardias en protesta contra la Xunta y dejan incendios "sin coordinación" 15 días

Varios bomberos trabajan en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia (España). La Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2 en el incendio de Calvos de Randín (Ourense) como "medida preventiva" - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Enxeñería Forestal (Apenfoga) informa de que "el 90% de las ingenieras e ingenieros forestales de los distritos de Galicia (el 95% en Ourense)" no asumirán las guardias voluntarias en el periodo de prolongación del alto riesgo de incendios decretado por la Consellería do Medio Rural, entre el 1 y el 15 de octubre. Por ello, advierten que los fuegos quedarán "sin coordinación ni dirección técnica".

En un comunicado, esta asociación explica que ha realizado una encuesta entre los ingenieros forestales en la que se ha alcanzado un apoyo mayoritario a esta decisión en protesta a los "agravios" de la Xunta hacia estos trabajadores "desde hace varios años" en lo tocante a sus reivindicaciones laborales.

Explican que la Xunta pidió que amplíen voluntariamente su periodo de guardias, que según su acuerdo de trabajo termina el 30 de septiembre (al cumplir los cuatro meses de guardias obligatorias), cuestión que aseguran no realizarán.

El acuerdo que regula sus condiciones de trabajo fecha de 2008 (con pequeñas modificaciones en 2019 y 2021) y su actualización a los nuevos escenarios de incendios forestales "sigue pendiente". "Pero el motivo principal es que la Xunta no reconoce el derecho a la aplicación de los coeficientes reductores para poder acogerse a la jubilación anticipada y opta por empujarlos a una vía larga e incierta, trasladando su responsabilidad al Gobierno central", critica Apenfoga.

Esto lleva a que los profesionales tengan que acudir a los juzgados para que se les reconozcan unas funciones que desempeñan cada campaña, "donde incluso, ante la estupefacción de todas, tuvieron que escuchar cómo la representante de la Xunta de Galicia afirma que la actividad del personal que asume la coordinación del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, y la dirección técnica de extinción de los fuegos más complejos, se limita únicamente al ejercicio de funciones administrativas".

Recuerdan que todos los partidos en el Parlamento, incluido el PP, reconocieron el trabajo de este personal, por lo que la Consellería do Medio Rural "no tiene justificación para seguir negándose a certificarlas para el reconocimiento de los coeficientes reductores".

Critican que en la reunión del pasado 24 de septiembre la Consellería do Medio Rural se limitó a anunciar que abrirá una negociación al acabar la época de alto riesgo, "a finales de octubre o en noviembre", pero si ningún acuerdo "sobre los coeficientes reductores, las condiciones de trabajo ni un calendario de negociación".