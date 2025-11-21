Ingenieros forestales de la Xunta piden mantener la moratoria del eucalipto ante "dudas" por la flexibilización

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Enxeñería Forestal da Xunta (Apenfoga) pide a la Consellería do Medio Rural mantener la actual moratoria para la plantación de eucalipto, ya que observa "dudas" en la flexibilización que propone el Gobierno gallego.

En un comunicado, los ingenieros forestales remarcan que hubo un aumento de 25.000 hectáreas en dos años durante la moratoria, hasta los 438.156 de 2024, lo que hace "actuar con cautela para no poner aún más en riesgo el cumplimiento de los objetivos recogidos en el Plan Forestal de Galicia".

Por ello, creen que hay una "falta de estimación de las repercusiones de las medidas de flexibilización" que tendrán en el territorio hasta 2030. Al respecto, critican una "falta de medios y medidas para el control del cumplimiento".

En concreto, detectan "dudas" en las dos medidas con las que la Xunta abre la mano para la plantación de nuevos eucaliptos en relación con los derechos de superficie y la plantación en zonas de pino afectadas por la banda marrón. Temen que va a suponer un aumento de hectáreas de eucaliptos y se van a "desviar cada vez más" de la reducción marcada por el Plan Forestal de Galicia, ya que se hace "sin un específico control ni procedimientos claros que definan los mismos".