Instituto de Ingeniería pide aumentar presupuestos y fomentar emprendimiento en montes para evitar incendios

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) ha pedido incrementar los presupuestos y aplicar planes de prevención de ámbito autonómico y local, además de fomentar el emprendimiento de actividades económicas vinculadas al monte, entre otras recomendaciones para evitar incendios como la ola de fuegos que se ha vivido este agosto en España.

En un comunicado, la institución afirma que, en el contexto actual, se ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar el paradigma de políticas forestales.

Para ello, insta a aplicar los planes de prevención de incendios forestales de ámbito autonómico y local, e incrementar sustancialmente los presupuestos dedicados a la gestión de los bosques españoles por los servicios forestales de las comunidades autónomas que, denuncia, se han visto reducidos tras la crisis económica de 2008.

En este punto, señalan que la superficie forestal ocupa más de la mitad del territorio, 28 millones de hectáreas (55,3%), dos terceras partes (18,5 millones) de ellas arboladas; y puntualizan que el 72% de esa superficie es propiedad privada, más de 20 millones de hectáreas, correspondiendo el resto (28%) a las diferentes Administraciones públicas.

También lamentan que lbosques españoles producen, aproximadamente, tres veces más madera de la que se aprovecha, por lo que dos tercios de la producción anual pasa a incrementar la biomasa combustible acumulada, importándose, paradójicamente, casi el 50% del valor económico de los productos maderables.

Por otro lado, el IIE aboga por un flujo económico que permita disponer de fondos de financiación estables a largo plazo, así como por optimizar la financiación pública en materia de gestión forestal para mejorar el deficiente estado sanitario de los bosques, para hacerlos resilientes al cambio climático y para que los incendios forestales dejen de tener consecuencias trágicas y devastadoras.

Además, pide fomentar el emprendimiento de actividades económicas vinculadas al monte. En este punto, considera que la extensión en el uso de la madera y el resto de productos forestales, incluida la ganadería extensiva, son clave para conseguir territorios más resilientes ante los incendios y reclama "una apuesta decidida" de las Administraciones por una gestión forestal activa impulsora de la bioeconomía.

Por último, solicita una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) pues, como indica, el informe elaborado en 2024 por el Grupo de Trabajo del IIE sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, recomienda una serie de medidas a considerar en la revisión de dicho Plan por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Entre ellas, se incluía la necesidad de apoyo institucional y financiero para construir nuevas redes de calor con biomasa forestal para producir 2.800 MW con 1,2 millones de toneladas de biomasa, sustituyendo así, al menos, 500.000 equipos de calefacción obsoletos por modernos equipos de biomasa que consumirían 0,5 millones de toneladas de biomasa; o aumentar de 1,4 a 1,9 GW el objetivo del PNIEC de generación eléctrica, en centrales de mediana potencia de 10 a 25 MW, en zonas forestales que necesiten reducir la densidad de la biomasa y, por tanto, el riesgo de incendios forestales; o reducir el IVA al consumidor de biomasa para satisfacer la demanda térmica.