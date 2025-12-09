Interporc respalda las medidas de contención de la peste porcina africana y pide aplicar la regionalización

Archivo - Un cerdo en una granja, a 19 de octubre de 2025, en Salamanca, Castilla y León (España). Varios jabalíes han aparecido muertos a causa de la peste porcina después de que la Generalitat anunciase el pasado sábado, 29 de noviembre, el hallazgo de - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

La Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha mostrado su respaldo a las medidas adoptadas por la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España para contener el foco de Peste Porcina Africana (PPA) localizado en fauna silvestre en el entorno de Barcelona, al tiempo que ha puesto en valor la coordinación plena con las autoridades veterinarias nacionales y europeas, según informa en un comunicado.

En concreto, los casos detectados hasta la fecha se han concentrado en jabalíes silvestres en una zona acotada, sin que se haya registrado ninguna granja afectada. Así, las granjas situadas dentro de la zona de vigilancia permanecen bajo supervisión veterinaria y siguen operando con los estándares de bioseguridad.

La interprofesional ha recordado que las autoridades han aprobado que los animales de la zona de vigilancia que alcancen el peso estipulado puedan salir de las granjas con todas las medidas de bioseguridad para ir a sacrificio, medida avalada por la Comisión Europea y por el propio sector, ya que responde a protocolos comunitarios.

De esta forma, Interporc ha reiterado que la Peste Porcina Africana no tiene ningún impacto en la salud humana y no se transmite por el consumo de carne y que los productos que llegan al consumidor español cumplen todos los controles veterinarios y de seguridad alimentaria.

En el contexto actual, el sector del porcino es consciente del impacto del actual bloqueo de algunos certificados de exportación, especialmente en mercados terceros, por lo que que está trabajando de forma conjunta con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con la Comisión Europea para aplicar plenamente el principio de regionalización y limitar las restricciones a la zona afectada, manteniendo la actividad comercial del resto del país.

Respecto a la investigación sobre el origen del brote, la Interprofesional valora que las autoridades hayan puesto en marcha una investigación completa y una auditoría independiente para esclarecer el origen del virus. Además, defiende que este proceso debe desarrollarse con "rigor científico, serenidad y sin especulaciones públicas", mientras las autoridades competentes realizan su labor.

El director general de Interporc, Alberto Herranz, ha subrayado que "la respuesta ante esta difícil situación por parte de autoridades y del sector está siendo ejemplar", y ha resaltado que en estos momentos las prioridades pasan por "ayudar a los ganaderos e industrias, frenar el brote y recuperar cuanto antes la normalidad en los mercados".