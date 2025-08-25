Investigadas dos personas en Salvaterra y detenida otra en Arbo como presuntas autoras de incendios forestales

Incendio en el monte Codesal, en Salvaterra do Miño, por el que se investiga a dos hombres como presuntos autores. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos personas en la provincia de Pontevedra, un vecino de Salvaterra do Miño y otro de Ponteareas, como presuntos autores de un incendio forestal en la primera de las localidades. Asimismo, ha llevado a cabo una detención en Arbo (Pontevedra) del presunto autor de otro incendio.

En el primer caso, según informa el Instituto Armado, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Tui investiga a un varón de 60 años, de Salvaterra, y a otro de 40 años, de Ponteareas, como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El incendio investigado se produjo el pasado 28 de julio en el monte Codesal, en la parroquia de Pesqueiras, en el que ardieron 56 hectáreas de monte raso y especies arbóreas.

Después de distintas pesquisas, se investiga al conductor del tractor que, supuestamente, provocó el incendio, cuando estaba ejecutando labores de desbroce debajo de la línea eléctrica y el segundo es el propietario de la empresa que estaba realizando la labor, trabajo que estaban llevando a cabo sin autorización del organismo competente.

Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Ponteareas.

DETENIDO EN ARBO

Por otra parte, la Guardia Civil ha efectuado una detención en Arbo del presunto autor de un incendio, según ha avanzado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en declaraciones a los medios este lunes y ha sido ratificado por el Instituto Armado.

De este modo, Rueda ha puesto en valor la detención: "Respetando la presunción de inocencia, quiero animar y aplaudir las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, constatando que los incendios se investigan, que se persigue a los incendiarios y que se les detiene y se ponen a disposición judicial".