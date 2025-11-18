Investigadores gallegos buscan soluciones para que los robles sean productivos ante la demanda de la industria

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores gallegos buscan soluciones para que los pequeños montes de robles ('carballos') sean productivos para sus propietarios, ya que la industria está demandando madera de esta especie y la tienen que importar.

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Deputación de Lugo, con la colaboración del Campus Terra da Universidade de Santiago, tienen en marcha las XXXVI Xornadas Luis Asorey, que abordarán los retos del sector forestal este miércoles.

Consideran que la agrupación y gestión conjunta de las 'carballeiras' de particulares resulta imprescindible para aplicar talas selectivas que redunden en la calidad de la madera.

La conferencia de este miércoles correrá a cargo de Roque Rodríguez Soalleiro, catedrático en el departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría de la Universidade de Santiago. Abordará las posibilidades que existen para la valoraización y conservación de estos bosques con el fin de obtener productos y servicios de modo sostenibles y rentable.