Los investigadores vinculan al detenido de Arbo con varios incendios y le seguían la pista desde 2022

Detenido un vecino de Arbo de 47 años como supuesto autor de varios incendios forestales en este municipio y en A Cañiza (Pontevedra). Los investigadores le seguían la pista desde 2022. - GUARDIA CIVIL

Uno de los fuegos obligó a decretar la situación de emergencia por la proximidad a núcleos habitados

VIGO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración con la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Consellería de Medio Rural, han detenido en las últimas horas a un vecino de Arbo, de 47 años de edad y sin antecedentes, por su presunta vinculación con numerosos incendios forestales provocados de forma intencionada.

Los investigadores le seguían la pista desde 2022 por su supuesta relación con varios incendios registrados en la parroquia de Mourentán, en Arbo, y también en el municipio vecino de A Cañiza. Uno de los fuegos llevó a decretar la situación 2 de emergencia por la proximidad a núcleos habitados.

Los últimos hechos que se le atribuyen ocurrieron en la noche del pasado 25 de mayo, cuando se registró un incendio en una zona de monte arbolado de Arbo. La rápida intervención de los servicios de extinción del Distrito Forestal XVII permitió controlar las llamas, evitando que alcanzaran viviendas próximas y que el fuego se propagara a mayor escala.

PUESTO A DISPOSICIÓN JUDICIAL

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil y por la UIFO permitieron identificar al supuesto autor de los incendios, que fue detenido y puesto a disposición del Tribunal de Instancia 2 de Ponteareas. El hombre fue puesto en libertad, como investigado por un delito de incendio forestal.

Con todo, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias encaminadas a esclarecer otros hechos similares ocurridos en la zona.