Investigan a un vecino de Tomiño (Pontevedra) por provocar un incendio forestal en Goián

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil de Tui detuvo el pasado viernes a un varón de 46 años, vecino de Goián, Tomiño (Pontevedra) con multitud de antecedentes policiales contra la seguridad vial, como presunto autor de un incendio forestal.

Dicho incendio ocurrió el pasado 23 de junio en Goián. Según apuntan, desde el primer momento las indagaciones realizadas apuntan a un vecino de la zona, ya que se inician siempre en zona forestal con una casuística similar, en un horario similar y próximos a caminos y pistas forestales.

Se le relaciona como autor de otros dos incendios forestales ocurridos en la zona el 11 de julio y el 1 de marzo de este año.

Además, se investiga su posible participación en otros 10 incendios ocurridos desde el año 2017 hasta el año 2024. En algunos de los casos fue visto por las zonas afectadas por testigos.

El vecino ya ha sido puesto en libertad y las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Tui, donde comparecerá el investigado cuando sea citado para ello.