Lugo acoge un mercadillo navideño con una treintena de productores de alimentos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lugo acoge el Mercado de Nadal de Artesanía Alimentaria que cuenta con la presencia de una treintena de productores en la Praza da Horta do Seminario.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este mercadillo que incluye degustaciones, talleres y actuaciones musicales.

También cuenta con diferentes actividades para los más pequeños, con la visita de Papá Noel incluida.

Entre los productos que pueden encontrarse están vinos, miel, embutidos, mermeladas, quesos, dulces, galletas, bombones y fruta deshidratada.

Puede visitarse entre este viernes y el 21 de diciembre, con horario de mañana y tarde tanto sábado como domingo.