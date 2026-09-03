María José Gómez reconoce "el buen hacer" de los profesionales ganaderos de Acruga

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha participado este jueves en el acto de homenaje a los profesionales jubilados durante el año 2025 de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rubia Galega (Acruga). Allí, ha reconocido su labor y buen hacer, y ha agradecido su apuesta por el mantenimiento y conservación de esta raza.

La conselleira ha asegurado en su discurso que estas personas son "una parte fundamental" de la historia de la ganadería de la comunidad y de la Raza Rubia Galega, que hoy es "una referencia y un motivo de orgullo". Incidió también en que la ganadería "no es sólo una profesión" sino que es "una manera de vivir y de entender la tierra".

Gómez hizo referencia también a los cambios experimentados por el sector primario, que fue mudando y adaptándose a las nuevas tecnologías y formas de trabajar. Así, destacó "el amor por el oficio" y el "compromiso" que caracteriza el buen hacer de las personas que escogen el rural como su modo de vida y que es "el mejor legado" que puede dejar quien se jubila, como es el caso de César Dorado Pin, que abandona la presidencia de Acruga y a quien agradeció su trabajo en las últimas décadas.