Marlaska asegura que las ayudas para las zonas quemadas van a ser "inmediatas"

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una rueda de prensa. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que las ayudas a las zonas quemadas en los incendios van a ser "inmediatas" para que los afectados "puedan volver a una vida mínimamente en condiciones de normalidad". Así se ha expresado este viernes después de presidir una nueva reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD).

"Pero que sepan que después de esto, que ahora estamos en la respuesta, desde luego, las ayudas van a ser inmediatas. Es decir, porque esto no se termina cuando terminen los fuegos. Esto se terminará, esta emergencia, cuando se pueda, cuando las personas afectadas puedan reiniciar su vida en unas mínimas condiciones", ha dicho en una entrevista en 'Mañaneros' de RTVE.

A su vez, ha vuelto a recalcar que el Gobierno está dando a las direcciones generales de emergencias "todo" lo que están solicitando "desde el minuto uno". En el caso de necesitar bomberos o brigadistas de otros países de la Unión Europea (UE), efectuaría la petición "inmediatamente".

Marlaska ha explicado que hay 16 incendios activos en situación operativa 2 y ha "individualizado" la zona de Ourense (Galicia), que concentra "cuatro o cinco" de estos fuegos y suscita una "preocupación máxima" también por las circunstancias y condiciones climatológicas, aunque también ha hablado de "Zamora, León y Extremadura".

Más allá de ello, ha valorado el trabajo del Seprona y ha señalado que desde el pasado 1 de agosto hay ocho detenidos y once investigados en relación a los últimos incendios.