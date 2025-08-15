Marlaska llama a la conselleira do Medio Rural y traslada que la UME tiene capacidad para movilizar al Ejército

OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llamado a la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, tras la carta en la que esta le demandaba una mayor dotación de medios y contemplar la posibilidad de desplazar a Galicia a efectivos del Ejército para combatir los fuegos.

Fuentes de Medio Rural consultadas por Europa Press han confirmado que Grande-Marlaska ha contactado con la conselleira esta tarde y que le ha trasladado que, en el caso del Ejército, la Unidad Militar de Emergencias (UME), tiene capacidad de movilizarlo y es a la que correspondería dar el paso.

Sobre el resto de cuestiones y demandas del Gobierno que dirige Alfonso Rueda, las fuentes consultadas por Europa Press sostienen que no se ha pronunciado.

El Gobierno gallego ha hecho votos para poder tener cuanto antes sobre el terreno a los efectivos del Ejército, sin que sea preciso ir "de ventanilla en ventanilla".