Más de la mitad de las ayudas a explotaciones por la ola de incendios del pasado agosto está en tramitación

El 61,3% de las 1.550 solicitudes de ayudas a explotaciones agrarias, ganaderas y apícolas afectadas por los daños derivados de los incendios forestales de la ola del pasado agosto está en tramitación, esto es, un total de 950.

Así lo ha revelado el director xeral de Gandaría, Agricultra e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, en comisión parlamentaria a preguntas de la diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta, quien ha advertido de una situación "muy complicada" toda vez que "el ganado come todos los días".

Por su parte, Balseiros ha argumentado que existen "singularidades que enlentecen estos expedientes", y así ha explicado que "la mayor parte se presentaron en papel", lo cual "supone un retraso", y también "hubo que requerir la práctica totalidad de las solicitudes a pesar de la escasa documentación que se pedía".

Además, ha apuntado que "hay que hacer inspecciones de campo en algunos casos doblemente", es decir, primero para comprobar que ardió y después para comprobar, por ejemplo, que se compró el tractor que había resultado dañado por el fuego. En este contexto, el director xeral ha reivindicado que van ya revisadas 18.577 parcelas. "Parece fácil, pero son 18.577 parcelas!", ha exclamado.

LOS NÚMEROS

En cuanto a los números, y recalcando que "se van a pagar todas las indemnizaciones solicitadas que cumplan los requisitos", Balseiros ha informado de que se registraron 11 solicitudes correspondientes a la provincia de A Coruña, 158 en Lugo, 23 en Pontevedra y 1.358 en Ourense.

De estas 1.550 peticiones, "muchas incluyen más de una línea de ayuda", según ha indicado, y lo ha ejemplificado con quien solicitó por reposición de maquinaria e indemnización por animales muertos o pérdida de alimentación. "Muchas solicitudes también abarcan varios ayuntamientos", según ha dicho.

En cuanto al estado de tramitación de los expedientes, ha señalado que están en tramitación 950, por 3,69 millones de euros. Hay, además, "70 más para aprobar" que suponen unos 0,5 millones, y aprobados 297 por 1,19 millones. Mientras, fueron ya pagados, de acuerdo con las cifras de este alto cargo, 233 expedientes, por 1.844.906 euros.

Por provincia, ha cuantificado en 15 los expedientes aprobados, por unos 48.000 euros; en Lugo son 18, según su información, por unos 832.000 euros; en Pontevedra 24 por unos 115.000 euros y en Ourense 336 por unos 848.000 euros.

Entre los ayuntamientos "con pagos", que ha cuantificado en 47, ha destacado Quiroga, en Lugo.

En el cierre, y ante las críticas de la diputada del PSdeG por la situación "complicada" que viven agricultores y ganaderos a la espera de estas ayudas, el responsable de la Consellería de Medio Rural ha respondido que "a pesar de la urgencia y la emergencia no se puede obviar la legalidad", ha insistido en que la Xunta "fue la primera en sacar la orden de ayudas para paliar los daños" y ha remitido a la "tardanza" del Gobierno central en sus apoyos por los incendios y también por la dana.