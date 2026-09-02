Más de una veintena de alumnos desarrollan prácticas universitarias en Galicia con el programa 'Campus Rural'

Programa Campus Rural - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

A CORUÑA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 estudiantes desarrollan sus prácticas universitarias en Galicia mediante el programa 'Campus Rural', impulsado por el Gobierno central.

"Es una apuesta clara por la igualdad de oportunidades y por el futuro de nuestros territorios rurales", asegura, en un comunicado, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Los alumnos y alumnas que realizan las prácticas en Galicia escogieron sectores como el vitivinícola, administraciones públicas o patrimonio, percibiendo 1.000 euros al mes.

El programa ofrece al alumnado la posibilidad de realizar prácticas formativas durante un período de entre dos y cinco meses en municipales rurales o entidades vinculadas al desarrollo de estos territorios.

El Gobierno central ha invertido más de 400.000 euros en las universidades públicas de Galicia en las tres primeras ediciones. La iniciativa está impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.