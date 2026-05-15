Medio centenar de ayuntamientos se benefician de la línea de ayudas de la Xunta para mejorar servicios básicos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha publicado este viernes la resolución de la primera convocatoria de ayudas para la prestación de servicios básicos locales que impulsen tejido productivo y la fijación de población en áreas rurales, con 53 ayuntamientos beneficiarios y una inversión de cinco millones de euros al amparo del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Esta nueva línea, ha destacado la Xunta, forma parte de la apuesta por la dinamización demográfica y la creación de condiciones de vida de calidad en medio rural.

En este sentido, la directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, ha visitado el ayuntamiento de Pol, uno de los beneficiarios de estas ayudas.

En concreto, tiene un importe aprobado de 100.000 euros para el avance de la accesibilidad y señalización; para la ampliación de infraestructura para recogida y gestión de residuos, con la adquisición de nuevos colectores; y para un parque infantil.

Tal y como ha trasladado el departamento autonómico, estos fondos permiten acometer diferentes actuaciones para mejorar los servicios básicos en las zonas beneficiadas, como pueden ser obras de avance en las redes de alumbrado público o la ejecución de construcción y la rehabilitación de espacios públicos, dependencias municipales e instalaciones deportivas.

Además, pueden restaurarse elementos patrimoniales y su entorno, en el caso de ser necesario, y profundizar en el avance de servicios asistenciales y culturales.

En este sentido, se subvenciona la construcción, adquisición o avance de inmuebles, terrenos u obras y maquinarias y bienes de equipo necesario. Los proyectos beneficiados reciben un porcentaje de subvención equivalente a la totalidad de los gastos subvencionados, con una ayuda máxima de 100.000 euros.