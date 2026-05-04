Medio Rural y la Asociación de Apicultura colaborarán en la promoción de la miel gallega

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria de la Consellería do Medio Rural, Martín Alemparte, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Galega de Apicultura.

El encuentro se ha centrado, informa la Xunta, en "intensificar la colaboración entre ambas partes a favor del sector en ámbitos como la promoción y comercialización del miel de Galicia y en la formación para el sector".

También en la apertura de líneas de investigación sobre algunas de las principales enfermedades que afectan a las colmenas, precisa la Consellería do Medio Rural, que recuerda que la miel gallega está amparada por una Indicación Geográfica Protegida.

En otro orden de cosas, la Consellería do Medio Rural y el Clúster de la Biomasa de Galicia evalúan vías de colaboración para mejorar el aprovechamiento de los recursos forestales. Ha sido en el marco de una reunión de representantes del Clúster con la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro.