Medio Rural avanza en la prevención de incendios y crea cortafuegos en el distrito forestal Verín-Viana

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado el ayuntamiento de Laza para comprobar los avances de los trabajos de prevención de incendios realizados en el distrito forestal XIV Verín-Viana, que está a punto de finalizar la creación de cortafuegos en una superficie de 13,70 kilómetros.

Allí, la conselleira ha explicado que estas infraestructuras preventivas contribuyen a la prevención de incendios forestales, al crear discontinuidades de combustible en el terreno para intentar frenar el avance del fuego.

Según ha indicado la Xunta en un comunicado, la conselleira también ha señalado que los trabajos que realiza el personal del distrito son muy diversos e incluyen tareas de mejora y limpieza de depósitos de agua, así como quemas prescritas.

La conselleira ha recordado que, aunque la mayor parte de estas acciones preventivas corresponden a los propietarios tanto de las fincas como del monte, el Gobierno gallego hace "un importante esfuerzo" en las actuaciones propias.

Asimismo, en otros distritos forestales de la provincia y en el resto de Galicia, el personal realiza más labores de prevención como limpieza de cunetas, desbroces mecanizados o creación de más cortafuegos.

La conselleira ha reafirmado que la prevención es una prioridad para el Gobierno gallego y este año se incrementó un 50% su presupuesto con respecto al año anterior, llegando a los 75,38 millones de euros.

En este sentido, ha detallado que está previsto actuar a lo largo de este 2026 en cerca de 34.000 hectáreas, entre las que se incluyen trabajos en áreas cortafuegos, creación de fajas auxiliares, mejora de pistas forestales y quemas prescritas.