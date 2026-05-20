Medio Rural constata que las cifras de contratación de seguros agrarios son las "más altas de la historia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha constatado que las cifras de contratación de seguros agrarios en Galicia, tanto de capital asegurado como de primarias, son actualmente "las más altas de la historia" y crecen de una forma "muy constata y equilibrada" en los últimos años.

Así se constató en la reunión celebrada este miércoles en San Caetano entre la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y los responsables de Agroseguro.

Según ha informado la Xunta, el sistema de seguros combinados en Galicia registró en 2025 unas primas totales por valor de 53 millones de euros, un 9% más que el año anterior y con hasta un 39% de crecimiento en el último quinquenio.

El volumen de capital asegurado llegó a los 1.228 millones de euros, lo que supone un 12% más en relación con 2024 y un incremento del 41% en el período 2021-2025.

La principal producción, por volumen de primas, es el ganado vacuno de reproducción y producción, que en 2025 supuso 27,76 millones de euros de primas y 776 millones de euros de capital asegurado, ofreciendo cobertura a más de medio millón de animales asegurados.

También destaca el seguro que compensa los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación. Con respecto al seguro agrícola, hubo un importante crecimiento de superficie y producción asegurada en los últimos años.

El incremento de las primas totales fue del 39%, hasta llegar a los 3,3 millones de euros en 2025, y del capital asegurado llegó al 73% en los últimos cinco años, hasta los 110,3 millones de euros en el pasado ejercicio. Las principales producciones aseguradas son el viñedo, la frambuesa y frutos rojos y los cultivos forrajeros.