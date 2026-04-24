Medio Rural convoca ayudas por 240.000 euros para la incorporación de nuevos agricultores a sellos de calidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las bases reguladoras de las ayudas para promover la incorporación de nuevos de agricultores en regímenes de calidad, dotadas con un presupuesto de 240.000 euros.

Las ayudas, dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, buscan favorecer que los titulares de explotaciones agrarias se incorporen a las diferentes indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen o a los distintivos de producción ecológica o elaboración artesanal.

El objetivo es cubrir los costes derivados de la incorporación durante los primeros años. En la convocatoria del pasado año se benefició a más de 630 productores, en su mayoría inscritos en la IXP Ternera Gallega y en el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones inscritas en el Reaga que se incorporaran a un determinado indicativo de calidad.

Serán subvencionables los costes fijos ocasionados por la inscripción en un régimen de calidad, así como la cuota anual de participación.