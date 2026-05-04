Medio Rural convocará ayudas por 8,6 millones para la compra de maquinaria de bajo consumo en agricultura

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural va a convocar ayudas, dotadas con un presupuesto de 8,6 millones de euros, para promover la compra de maquinaria de bajo consumo con tecnología 4.0 para agricultura de precisión.

La convocatoria se enmarcan en el paquete de medidas impulsado por el Ejecutivo gallego para ayudar a los sectores que se ves más afectados por la guerra en Oriente Próximo.

Esta iniciativa prevé un total de 19,4 millones de euros para el sector primario, un presupuesto que incluye estas aportaciones, evaluadas este lunes por el Consello da Xunta. Los 10,8 millones de euros restantes irán dirigidos a la estrategia de promoción agroalimentaria, especialmente para llevar a cabo iniciativas orientadas al fortalecimiento de las cadenas cortas de comercialización, a la valorización del producto local, trazabilidad y diferenciación de los productos agroalimentarios gallegos en los mercados.

El objetivo "es favorecer la modernización de los equipos de las explotaciones y fomentar el uso de tecnologías que permitan una utilización más eficiente de los recursos naturales en los procesos productivos", explica el Gobierno gallego.

Estas subvenciones se publicarán en el Diario Oficial de Galicia (DOG) durante la primera quincena del mes de mayo y van dirigidas a titulares de explotaciones agrarias y también a aquellas personas jóvenes que se establezcan por primera vez en el campo y que cuenten con un plan empresarial que incluya actuaciones ambientales.

Con estos apoyos podrá adquirirse maquinaria agrícola que optimice la gestión de recursos, así como aquella relacionada con la gestión eficiente de estiércol y purín o con la aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios.