Medio Rural convocará a las organizaciones agrarias para abordar la crisis de precios y valorar medidas

Reunión de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, con Unións Agrarias y Asaga - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural convocará a las tres principales organizaciones agrarias gallegas para abordar la crisis de precios que sufre el sector y valorar medidas necesarias a tomar para favorecer la liquidez.

Así lo ha acordado este jueves la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en un encuentro en Santiago con el presidente de Asaga, Francisco Bello, y con el secretario xeral y el vicesecretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García y Félix Porto, respectivamente.

Esta cita, que se enmarca una ronda de contactos habitual con el sector, se ha tratado el encarecimiento de los fertilizantes y de los carburantes, así como su incidencia en los costes de producción de las explotaciones, unido a problemas como el recorte en el precio que se pagan en origen a productores de leche.

Todo ello después de que el pasado miércoles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciase que el Gobierno gallego lanzará una orden de ayudas que superará los 3,6 millones de euros para apoyar directamente a los agricultores y ganaderos gallegos frente al aumento de los costes de producción, especialmente en lo referido al gasóleo agrícola y a los fertilizantes.