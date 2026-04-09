Medio Rural destaca ayudas de 12 millones anuales al sector vitivinícola

OURENSE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, destaca el apoyo del Gobierno gallego al sector vitivinícola con ayudas de alrededor de 12 millones de euros anuales. Así lo ha expuesto durante su visita a las instalaciones de Bodegas Roandi en O Barco de Valdeorras (Ourense).

Así, recuerda que sigue abierto hasta el 27 de abril el plazo de solicitud de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo, dotadas con un presupuesto de 4 millones de euros.

Destaca también la importancia de las aportaciones del programa Leader, de las cuales fue beneficiaria esta bodega para mejorar sus instalaciones, que este año cuentan "con la mayor convocatoria de la historia", resalta la Xunta, con una inversión de 28,7 millones de euros. Se trat de una convocatoria trianual.

La conselleira subraya el papel pionero de esta bodega de la Denominación de Orixe Valdeorras en la producción de espumosos en la comunidad, con su Brinde, responsables del primer espumoso rosado gallego.