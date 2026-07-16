Medio Rural destaca las "buenas previsiones" de la próxima vendimia en las cinco denominaciones de origen

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante una visita a Bodegas Ladario. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado las "buenas previsiones" de la pórxima temporada de vendimia de este año en las cinco denominaciones de origen vitivinícolas gallegas y ha incidido en la apuesta de Galicia por la calidad y el prestigio de sus vinos.

Así lo ha hecho este jueves durante una visita a las Bodegas Ladairo, en Oímbra, donde ha detallado que los consejos reguladores estiman que la producción puede rondar los 81 millones de kilos, lo que supondría un récord absoluto, siempre y cuando las condiciones meteorológicas se mantengan como hasta ahora.

La títular de Medio Rural ha apuntado que, en el caso concreto de la DO Monterei, a la que pertenece Ladairo, esperan batir un nuevo récord de producción al llegar a unos 8,5 millones de kilos.

Con respecto al resto de las DO, en la Rías Baixas se espera un cantidad de uva recogida similar a la del año pasado, mientras que tanto Ribeiro, como Ribeira Sacra y Valdeorras estiman que se superará la cosecha del 2025.

La conselleira también ha explicado que la temporada de vendimia se adelantará y la mayoría de las denominaciones de origen comenzarán a mediados de agosto, con excepción de Monterrei, donde se espera que sea a finales del próximo mes o a principios de septiembre.