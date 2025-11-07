Medio Rural destaca la importancia de la ganadería en extensivo en la reducción del riesgo de incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la importancia de la ganadería en extensivo en la gestión de la biomasa, y que también contribuye a reducir el riesgo de incendios.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la conselleira ha participado este viernes en la presentación de la Asociación de Montes Veciñais con Gando en Extensivo (Movegandex) en Friol.

Durante su intervención, Gómez ha señalado que este proyecto une el aprovechamiento forestal, la ganadería extensiva y el desarrollo local. En este sentido, ha resaltado la labor que desarrollan las comunidades de montes, de las que Galicia cuenta con unas 3.000, y que se encargan de cuidar y gestionar más de 660.000 hectáreas.

En cuanto la ganadería extensiva, la titular de Medio Rural ha indicado el valor "inmenso" de esta actividade, ya que los animales criados en libertad contribuyen a la conservación del medio y mantienen vivo el patrimonio genético de Galicia gracias a las razas autóctonas gallegas.

Asimismo, ha recalcado que la razón de ser de Movegandex es "impulsar una gestión sostenible del monte", recuperando el pastoreo tradicional como forma de "cuidar la natureza, mejorar el suelo y conservar la biodiversidade".

"RELEVANCIA" DE LAS FERIAS DE MAQUINARIA

Entre otros asuntos, la conselleira ha participado en el acto de presentación de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) de Zaragoza, que tuvo lugar en Santiago.

Allí, ha remarcado la "relevancia" de estos espacios para acercar la tecnología puntera al sector primario y como "encuentro de aprendizaje y de intercambio de conocimiento".

También, durante la jornada ha subrayado que Galicia y Aragón comparten "un corazón agrícola y ganadero", conformado como uno de los dos motores económicos en cada comunidad.

En este contexto, la conselleira ha asegurado que estas ferias "dinamizan el territorio, crean empleo y hacen visible la importancia del rural".