Medio Rural destaca que no se detectó ningún caso de gripe aviar en aves domésticas en Galicia

Archivo - Gallinas en gallineros en A Mariña, a 9 de noviembre de 2025 - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que no se ha detectado ningún caso de gripe aviar en aves domésticas en la Comunidad. "Los controles funcionan", ha enfatizado.

Así lo ha manifestado la conselleira este sábado en rueda de prensa después de que el pasado martes se detectase un ejemplar de ave silvestre afectado por influencia aviar de alta patogenicidad (IAAP) localizado en el ayuntamiento de Redondela (Pontevedra).

Gómez ha recordado que el motivo de que las aves domésticas estén encerradas es para protegerlas del contacto con las aves silvestres. "Semanalmente están apareciendo casos como este nuevo caso de Redondela ¿por qué? Pues porque los controles funcionan", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que estamos en un período de emigración y la gripe aviar cuando tiene mayor incidencia es en el invierno. Por eso, es "importante" seguir manteniendo en las granjas medidas de bioseguridad estrictas y evitar el contacto de las aves domésticas con las silvestres.