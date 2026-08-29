Medio Rural destaca el "potencial" del sector de la huerta en Galicia en la Festa do Pemento de Mougán

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visita la Festa do Pemento de Mougán - CARLOS CASTRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado el potencial del sector de la huerta en Galicia en la celebración de la XXIII Festa do Pemento de Mougán.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la responsable autonómica asistió este sábado a la fiesta gastronómica del pimiento de Mougán, amparado por la Indicación Xeográfica Protegida (IXP).

Durante el acto, la conselleira ha explicado que la Comunidad cuenta con ocho IXP de productos de origen vegetal, dentro de los cuales se encuentran cinco vinculados con la producción de pimientos.

A mayores, ha recordado que desde su departamento se impulsan este tipo de producciones y, este año, se destinan más de 10 millones de euros al Plan Saborea Galicia Calidade Diferenciada, dos millones más que en 2025.